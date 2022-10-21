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Венгерский журналист рассказал, почему Кокорин не перейдёт в «Ференцварош»

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Венгерский журналист Ласло Борсос прокомментировал возможный переход нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Ференцварош».
Венгерский журналист рассказал, почему Кокорин не перейдёт в «Ференцварош»
  • РИА Новости

«Александр Кокорин в «Ференцвароше»? Это маловероятно, поскольку у него был конфликт со Станиславом Черчесовым... Ещё, как я знаю, это самый богатый российский футболист. «Ференцварош» не сможет себе позволить Александра из-за зарплаты», — цитирует Борсоса Sport24.

31-летний россиянин перешёл в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за команду из Лимасола.

Ранее итальянский журналист Андреа Джаннатазио заявил, что переход Кокорина в «Фиорентину» войдёт в историю как один из самых провальных трансферов.

 

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