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Аршавин: Александр Мостовой на всё смотрит с высоты своего трона

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал критику экс-игрока сборной России Александра Мостового в адрес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Александр на всё смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение. Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нём улучшил свою игру», — цитирует Аршавина Sport24.

После 13-го тура РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Гильермо Абаскаль получил одноматчевую дисквалификацию после конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в дерби (2:2).

Ранее Андрей Аршавин назвал тройку фаворитов в борьбе за следующий «Золотой мяч».

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