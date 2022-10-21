Шварцман дебютировал в «Формуле-1» с Ferrari
Российский гонщик сел за руль болида в первой сессии свободных заездов 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США и показал 16-й результат, отстав от Сайнса на 2,094 секунды.
Первое место показал другой пилот Ferrari испанец Карлос Сайнс (1.36,857), вторым пришёл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен (+0,224), третьим — семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон (+0,475) из Mercedes.
23-летний россиянин выступает под израильской гоночной лицензией. Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» 2021 года.
1 марта руководство Международной автомобильной федерации приняло решение наложить пакет санкций на пилотов из России.
Ранее Шварцман поделился ожиданиями от участия в первой сессии свободных заездов «Формулы-1» Гран-при США.