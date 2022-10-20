Шварцман поделился ожиданиями от дебюта в «Формуле-1» с Ferrari

Тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман поделился ожиданиями от участия в первой сессии свободных заездов «Формулы-1» Гран-при США.

«2022 год был для меня иным, нежели предыдущие, так как планировалось, что я не буду участвовать ни в каких гонках, а посвящу всё время работе в команде. Я много работал на симуляторе и очень рад, что стал частью команды. Опыт, который я приобрёл в 2022 году, многому научил меня. Дебютировать в «Формуле-1» с Ferrari — это для меня большая часть», — приводит слова Шварцмана пресс-служба Ferrari.

По его словам, делает сессию особенной то, что он был первым пилотом, получившим такую возможность после стольких лет.

«Я жду момента, чтобы сесть за руль этого болида и увидеть, насколько близка к реальности та работа, которую мы делали на симуляторе», — сказал он.

Напомним, что 23-летний россиянин выступает под израильской гоночной лицензией.

Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» 2021 года.

Напомним, что 1 марта руководство Международной автомобильной федерации приняло решение наложить пакет санкций на пилотов из России. 4 марта федерация добавила к своим правилам новые пункты. Российские пилоты должны подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

Ранее бывший пилот «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин отреагировал на то, что лицо пилота Haas Кевина Магнуссена прифотошопили к его телу.