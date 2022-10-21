Самедов — об уехавших легионерах: надеюсь, без обратного билета

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о ситуации с легионерами в чемпионате России.

«Мне кажется, это неуважительно по отношению к нашему чемпионату. Но уехали — значит, уехали. Как говорится, скатертью дорожка. Надеюсь, без обратного билета», — цитирует Самедова «РБ Спорт».

ФИФА разрешила российским легионерам в одностороннем порядке расторгать контракт с клубами.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА заявили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее Самедов назвал лучшего иностранного футболиста в Российской премьер-лиге (РПЛ).