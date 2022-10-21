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Самедов назвал Барриоса лучшим легионером в РПЛ

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов назвал лучшего иностранного футболиста в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Самедов назвал Барриоса лучшим легионером в РПЛ
  • РИА Новости

«Барриос. Есть старая банальная фраза «Покажи мне свою полузащиту — и я скажу, какая у тебя команда». Я с этой фразой полностью согласен. Какая у тебя тройка в середине — опорный и инсайды или два опорных, — всё зависит от них», — цитирует Самедова «РБ Спорт».

По его словам, полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос является лучшим опорником за последние годы и только экс-хавбек «Спартака» Фернандо мог с ним конкурировать.

28-летний футболист в сезоне-2022/23 провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Самедов прокомментировал отстранение сборной России от участия в отборочном цикле Евро-2024.

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