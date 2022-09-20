Самедов — о неучастии России на Евро-2024: целое поколение может остаться без крупных турниров

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал отстранение сборной России от участия в отборочном цикле Евро-2024.

«Грустно это... Я не знаю, вообще стоит ли чисто теоретически смотреть в сторону других конфедераций. Тут можно сказать только одно: жалко ребят. У них была возможность сыграть на чемпионате мира, и не сыграют на чемпионате Европы. Целое поколение может остаться без крупных турниров. Это очень печально», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение УЕФА относительно недопуска национальной команды к жеребьёвке отбора Евро-2024.