Агент Холанда: он станет первым футболистом, чья сумма трансфера приблизится к €1 млрд

Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, считает, что норвежский футболист станет первым игроком, стоимость трансфера которого приблизится к €1 млрд.

«Он станет первым футболистом, чья стоимость трансфера приблизится к €1 млрд. Если бы со мной поговорили насчёт нового контракта Холанда с «Манчестер Сити», то я была бы рада», — цитирует Пимьенту журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил 20 мячей и отдал три результативные передачи в 14 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Холанд возглавил рейтинг футболистов, которые пропустят чемпионат мира 2022 года в Катаре.