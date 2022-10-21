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Агент Холанда: он станет первым футболистом, чья сумма трансфера приблизится к €1 млрд

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Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, считает, что норвежский футболист станет первым игроком, стоимость трансфера которого приблизится к €1 млрд.
Агент Холанда: он станет первым футболистом, чья сумма трансфера приблизится к €1 млрд
  • Gettyimages.ru

«Он станет первым футболистом, чья стоимость трансфера приблизится к €1 млрд. Если бы со мной поговорили насчёт нового контракта Холанда с «Манчестер Сити», то я была бы рада», — цитирует Пимьенту журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил 20 мячей и отдал три результативные передачи в 14 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Холанд возглавил рейтинг футболистов, которые пропустят чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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