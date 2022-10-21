Урманов считает Туктамышеву самой опытной фигуристкой сборной России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов восхитился чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

«Мы мало говорим про Лизу Туктамышеву. Если разобраться и подумать, то она — профессионал высочайшего уровня. Она прошла всё: переходный возраст, крупные турниры и т. д. Она самая опытная фигуристка в нашей сборной, и это здорово!» — цитирует Урманова «Матч ТВ».

По его словам, заканчивать спортивную карьеру в 18 лет — рано, потому что спортсмен ещё «настоящего пороха не понюхал».

19 октября стало известно, что 25-летняя фигуристка не выступит на Кубке Санкт-Петербурга по состоянию здоровья, но примет участие на этапах Гран-при России в ноябре.

Ранее Урманов заявил, что серебряному призёру Игр-2018 Михаилу Коляде стоит увеличить количество сложных элементов в программе.