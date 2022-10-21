Узнать больше

Урманов считает Туктамышеву самой опытной фигуристкой сборной России

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов восхитился чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.
Урманов считает Туктамышеву самой опытной фигуристкой сборной России
  • AP

«Мы мало говорим про Лизу Туктамышеву. Если разобраться и подумать, то она — профессионал высочайшего уровня. Она прошла всё: переходный возраст, крупные турниры и т. д. Она самая опытная фигуристка в нашей сборной, и это здорово!» — цитирует Урманова «Матч ТВ».

По его словам, заканчивать спортивную карьеру в 18 лет — рано, потому что спортсмен ещё «настоящего пороха не понюхал».

19 октября стало известно, что 25-летняя фигуристка не выступит на Кубке Санкт-Петербурга по состоянию здоровья, но примет участие на этапах Гран-при России в ноябре.

Ранее Урманов заявил, что серебряному призёру Игр-2018 Михаилу Коляде стоит увеличить количество сложных элементов в программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить