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Урманов считает, что Коляде нужно увеличивать количество четверных в программе

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов заявил, что серебряному призёру Игр-2018 Михаилу Коляде стоит увеличить количество сложных элементов в программе.
Урманов считает, что Коляде нужно увеличивать количество четверных в программе
  • РИА Новости

«Прошло много времени, возможно, Миша Коляда усилит свой контент. Он ведь даже в произвольной шёл только на один четверной. Нужно увеличивать количество квадов. Если подготовка шла без сбоев, то за месяц можно добиться прогресса», — цитирует Урманова «Матч ТВ».

Фигурист участвует в первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве 22—23 октября.

Среди девушек выступит чемпионка Европы и России Камила Валиева. Она впервые выйдет на соревновательный лёд после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине. В состав мужчин вошли Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

Ранее Коляда сообщил, что подумал бы над предложением участвовать в проекте «Ледниковый период».

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