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Коляда: если бы позвали в «Ледниковый период», я бы подумал

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда рассказал, что подумал бы над предложением участвовать в проекте «Ледниковый период».
Коляда: если бы позвали в «Ледниковый период», я бы подумал
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Илья Авербух в «Ледниковый период» не приглашал. Но если бы позвали, я бы подумал», — приводит слова Коляды Sport24.

Представление «Ледниковый период» проводится с 2007 года на Первом канале. Продюсером шоу является серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух. Ведущими в новом сезоне будут олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что продолжит принимать участие в телепроекте «Ледниковый период».

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