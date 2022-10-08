Коляда: если бы позвали в «Ледниковый период», я бы подумал

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда рассказал, что подумал бы над предложением участвовать в проекте «Ледниковый период».

«Илья Авербух в «Ледниковый период» не приглашал. Но если бы позвали, я бы подумал», — приводит слова Коляды Sport24.

Представление «Ледниковый период» проводится с 2007 года на Первом канале. Продюсером шоу является серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух. Ведущими в новом сезоне будут олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что продолжит принимать участие в телепроекте «Ледниковый период».