Тарасова сообщила, что продолжит участие в съёмках «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что продолжит принимать участие в телепроекте «Ледниковый период».

«Дела у меня ничего, получше. Была у врача. В съёмках шоу участие продолжу», — цитирует Тарасову ТАСС.

75-летний тренер не приняла участия в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности. 6 октября тренер вернулась из больницы домой.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев обратился со словами поддержки к Тарасовой.