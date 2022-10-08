Тарасова сообщила, что продолжит участие в съёмках «Ледникового периода»
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«Дела у меня ничего, получше. Была у врача. В съёмках шоу участие продолжу», — цитирует Тарасову ТАСС.
75-летний тренер не приняла участия в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности. 6 октября тренер вернулась из больницы домой.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев обратился со словами поддержки к Тарасовой.