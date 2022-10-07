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Губерниев: надеюсь, Тарасова вернётся к активной творческой жизни совсем скоро

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился со словами поддержки к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.
Губерниев: надеюсь, Тарасова вернётся к активной творческой жизни совсем скоро
  • РИА Новости

«Мы с Татьяной Анатольевной дружим давно. Хочу пожелать ей самого крепкого здоровья. Переживал, когда узнал эту новость. Надеюсь, она вернётся к активной творческой жизни совсем скоро», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, 75-летний тренер не приняла участия в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу 5 октября. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности. 6 октября она вернулась из больницы домой.

Ранее Елизавета Туктамышева пожелала Тарасовой скорейшего выздоровления.

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