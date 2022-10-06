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Туктамышева пожелала Тарасовой скорейшего выздоровления

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева обратилась со словами поддержки к заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой.
Туктамышева пожелала Тарасовой скорейшего выздоровления
  • РИА Новости

«Хочу пожелать ей здоровья и скорейшего выздоровления. Надеюсь, ничего серьёзного», — сказала Туктамышева.

По информации Sports.ru, Татьяна Тарасова не приняла участия в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу 5 октября.

Туктамышева завоевала золотые медали чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай) в одиночном катании и командного ЧМ-2021 в Осаке.

Ранее был опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода».

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