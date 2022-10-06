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Опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода»

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Стал известен полный список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период».
Опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По информации «Чемпионата», в проекте будут участвовать две команды — Ильи Авербуха и Александра Жулина.

Команда Авербуха: Ильиных — Бероев, Ланская — Костомаров, Медведева — Милохин, Мороз — Маринин, Подольская — Соловьёв, Синицина — Скобрев.

Команда Жулина: Домнина — Башаров, Арзамасова — Кацалапов, Волосожар — Чепурченко, Тодоренко — Энберт, Михеева — Букин, Тотьмянина — Колесников.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Ранее Ирина Роднина заявила, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение её карьеры.

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