Опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода»
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По информации «Чемпионата», в проекте будут участвовать две команды — Ильи Авербуха и Александра Жулина.
Команда Авербуха: Ильиных — Бероев, Ланская — Костомаров, Медведева — Милохин, Мороз — Маринин, Подольская — Соловьёв, Синицина — Скобрев.
Команда Жулина: Домнина — Башаров, Арзамасова — Кацалапов, Волосожар — Чепурченко, Тодоренко — Энберт, Михеева — Букин, Тотьмянина — Колесников.
5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.
Ранее Ирина Роднина заявила, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение её карьеры.