Опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода»

Стал известен полный список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период».

По информации «Чемпионата», в проекте будут участвовать две команды — Ильи Авербуха и Александра Жулина.

Команда Авербуха: Ильиных — Бероев, Ланская — Костомаров, Медведева — Милохин, Мороз — Маринин, Подольская — Соловьёв, Синицина — Скобрев.

Команда Жулина: Домнина — Башаров, Арзамасова — Кацалапов, Волосожар — Чепурченко, Тодоренко — Энберт, Михеева — Букин, Тотьмянина — Колесников.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Ранее Ирина Роднина заявила, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение её карьеры.