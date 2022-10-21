Мостовой считает «Динамо» фаворитом в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Локомотива» одержать победу над «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, «Локомотив» играет дома при поддержке своих трибун, но гости явно смотрятся солиднее по качеству и готовности. Я считаю, что «Динамо» сможет дождаться своего шанса в атаке и воспользуется превосходством в текущей форме и моральном состоянии», — цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

По его словам, противостояние двух московских клубов пройдёт в силовой манере и особого преимущества нет ни у тех ни у других.

После 13 туров Российской премьер-лиги красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Бело-голубые (20) расположились на восьмом месте.

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 22 октября в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена».

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».