Еремякин: Федотов будет смотреть матч ЦСКА в Оренбурге из VIP-ложи стадиона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, где будет смотреть матч 14-го тура чемпионата России по футболу главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов.

«Владимир Валентинович оставил хороший след в истории «Оренбурга». У нас на стадионе есть гостевая VIP-ложа, насколько знаю, он приедет и будет смотреть матч с трибуны», — цитирует Еремякина «Матч ТВ».

По его словам, болельщики прекрасно помнят и уважают Федотова, который вывел «Оренбург» в 2018 году в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Безусловно, этот факт определённый шарм имеет место среди болельщиков, эта тема обсуждается, на слуху», — добавил Еремякин.

КДК РФС дисквалифицировал Федотова на два матча (один условно) из-за стычки с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем. 33-летний испанец в наказание пропустит один матч.

«Оренбург» примет ЦСКА на стадионе «Газовик» 23 октября. Игра начнётся в 14:00 мск.

Армейский клуб с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Ранее ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля.