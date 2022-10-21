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Ян заявил, что О’Мэлли может быть опасным

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян оценил свои шансы в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире в Абу-Даби с американцем Шоном О’Мэлли.
Ян заявил, что О’Мэлли может быть опасным
  • Gettyimages.ru

«Он везде опасен по чуть-чуть. Шон тоже не с улицы пришёл. Тоже тренируется и готовится, имеет навыки», — цитирует Яна «Матч ТВ».

По его словам, О’Мэлли сам изъявил желание подраться.

«И так как он является протеже UFC, они организовали бой, а мы дали согласие», — добавил российский боец.

Ян встретится с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою вечера подерутся российский боец Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

Ранее сообщилось, что Ян толкнул О'Мэлли во время дуэли взглядов.

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