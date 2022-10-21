Макгрегор сравнил Яна с блогером Хасбиком
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«Поздравляю Хасбуллу с подписанием контракта с UFC», — написал ирландец в социальных сетях на фотографии Яна.
Соглашение Хасбика с UFC подразумевает посещение турниров, пиар и медиавзаимодействие с промоушеном. Отмечается, что сумма контракта является «достаточно внушительной».
Ян встретится с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою вечера подерутся российский боец Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.
Ранее сообщалось, что Ян толкнул О'Мэлли во время дуэли взглядов.