Макгрегор сравнил Яна с блогером Хасбиком

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал начало сотрудничества блогера Хасбуллы (Хасбика) Магомедова с UFC.

«Поздравляю Хасбуллу с подписанием контракта с UFC», — написал ирландец в социальных сетях на фотографии Яна.

Соглашение Хасбика с UFC подразумевает посещение турниров, пиар и медиавзаимодействие с промоушеном. Отмечается, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Ян встретится с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою вечера подерутся российский боец Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

Ранее сообщалось, что Ян толкнул О'Мэлли во время дуэли взглядов.