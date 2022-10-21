Козловский — о победе на Кубке Санкт-Петербурга: в экстремальном порядке нагоняли форму

Чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о победе на этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

«Наша премьера всё откладывалась, откладывалась, наконец-то она сложилась. Мы с Сашей сделали максимум на сегодняшний день. У нас был большой пропуск. В тот момент, когда все набрали форму, мы были вынуждены в экстремальном порядке нагонять это всё», — цитирует Козловского «Матч ТВ».

По его словам, в последний раз пара выступала на турнире в марте.

«С того момента прошло много времени, это уже другая жизнь, другая реальность. В преддверии полноценного соревновательного сезона специально выступаем здесь», — пояснил Козловский.

Бойкова и Козловский получили от судей по сумме двух программ 229,37 балла. Серебряные медали завоевали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (201,54), бронзу — Дарья Андреева и Станислав Сиземов (107,75).

Бойкова и Козловский выступят на втором этапе Гран-при России 28—30 октября в Сочи.

Ранее фигуристка Софья Титова выиграла турнир «Золотой конёк Москвы» среди юниоров.