Фигуристка Титова выиграла турнир «Золотой конёк Москвы» среди юниоров

Фигуристка Софья Титова одержала победу в одиночном катании на всероссийских соревнованиях «Золотой конёк Москвы» среди юниоров.

Результат Титовой — 203,12 балла.

Второе место заняла Любовь Рубцова с показателем 196,67. Третье — Анастасия Марасанова (183,77).

Титова представляет «Академию Плющенко». Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.

Соревнования проходили в Москве.

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