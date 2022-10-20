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Фигуристка Титова выиграла турнир «Золотой конёк Москвы» среди юниоров

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Фигуристка Софья Титова одержала победу в одиночном катании на всероссийских соревнованиях «Золотой конёк Москвы» среди юниоров.
Фигуристка Титова выиграла турнир «Золотой конёк Москвы» среди юниоров
  • Gettyimages.ru
  • © w-ings

Результат Титовой — 203,12 балла.

Второе место заняла Любовь Рубцова с показателем 196,67. Третье — Анастасия Марасанова (183,77).

Титова представляет «Академию Плющенко». Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.

Соревнования проходили в Москве.

Ранее фигурист Нэйтан Чен заявил, что его раздражает неопределённость с решением по делу Камилы Валиевой.

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