Бывший футболист сборной Франции Рибери объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«Спасибо всем за это замечательное приключение», — написал Рибери в своих социальных сетях.

Напомним, что последним клубом 39-летнего француза была «Салернитана». Также он выступал за «Фиорентину», «Баварию», «Марсель», «Галатасарай» и другие клубы.

За сборную Франции полузащитник играл с 2006 по 2014 год. На его счету 16 голов в 81 матче за трёхцветных.

Ранее Рибери назвал политическим решение не дать ему «Золотой мяч» в 2013 году.