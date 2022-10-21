Узнать больше

Бывший футболист сборной Франции Рибери объявил о завершении карьеры

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Бывший футболист сборной Франции Рибери объявил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«Спасибо всем за это замечательное приключение», — написал Рибери в своих социальных сетях.

Напомним, что последним клубом 39-летнего француза была «Салернитана». Также он выступал за «Фиорентину», «Баварию», «Марсель», «Галатасарай» и другие клубы.

За сборную Франции полузащитник играл с 2006 по 2014 год. На его счету 16 голов в 81 матче за трёхцветных.

Ранее Рибери назвал политическим решение не дать ему «Золотой мяч» в 2013 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить