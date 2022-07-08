Рибери назвал политическим решение дать «Золотой мяч» не ему в 2013 году

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Французский полузащитник Франк Рибери считает несправедливыми результаты голосования за «Золотой мяч» в 2013 году.
Рибери назвал политическим решение дать «Золотой мяч» не ему в 2013 году
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Giuseppe Maffia

«Это было несправедливо. Тот сезон стал невероятным для меня, и я должен был победить. А они продлили срок голосования, и произошло что-то странное. Я почувствовал, что это было политическое решение», — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.

В 2013 году ФИФА впервые решила продлить срок голосования за «Золотой мяч», разрешив при этом проголосовавшим поменять своё решение при желании. В итоге награду получил Криштиану Роналду, выступавший за мадридский «Реал», а Рибери занял третье место.

В сезоне-2012/13 француз выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов в составе «Баварии». У португальца крупных трофеев в том сезоне не было.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выразил уверенность в том, что форвард «Реала» Карим Бензема выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22.  

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