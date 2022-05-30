Месси: сомнений нет, что в этом году «Золотой мяч» получит Бензема

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выразил уверенность в том, что форвард мадридского «Реала» Карим Бензема выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22.
Месси: сомнений нет, что в этом году «Золотой мяч» получит Бензема
  • AP

«Думаю, сомнений нет. Совершенно очевидно, что Бензема провёл впечатляющий год и в итоге посвятил себя Лиге чемпионов, играя важную роль во всех матчах. Я думаю, что в этом году сомнений нет», — цитирует Месси TyC Sports.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22. Французский форвард принял участие в 12 матчах турнира и забил в них 15 мячей.

Ранее министр спорта Франции обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках на финале Лиги чемпионов.

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