Федерация дзюдо России окажет необходимую помощь для восстановления Романова
- РИА Новости
«Мы со своей стороны будем помогать в процессе восстановления всем, что потребуется. Он на нас может рассчитывать», — цитирует Соловейчика «Матч ТВ».
Он подтвердил, что Романов находится в госпитале, жизни тренера ничего не угрожает.
«Желаю Игорю Сергеевичу скорейшего выздоровления», — добавил Соловейчик.
47-летний Романов получил ранение в Запорожской области в ходе специальной военной операции.
Ранее золотой призёр Олимпиады по дзюдо Арсен Галстян сообщил, что Романов будет прооперирован.