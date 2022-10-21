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Федерация дзюдо России окажет необходимую помощь для восстановления Романова

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Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик высказался о ситуации с ранением заслуженного тренера Игоря Романова.
Федерация дзюдо России окажет необходимую помощь для восстановления Романова
  • РИА Новости

«Мы со своей стороны будем помогать в процессе восстановления всем, что потребуется. Он на нас может рассчитывать», — цитирует Соловейчика «Матч ТВ».

Он подтвердил, что Романов находится в госпитале, жизни тренера ничего не угрожает.

«Желаю Игорю Сергеевичу скорейшего выздоровления», — добавил Соловейчик.

47-летний Романов получил ранение в Запорожской области в ходе специальной военной операции.

Ранее золотой призёр Олимпиады по дзюдо Арсен Галстян сообщил, что Романов будет прооперирован.




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