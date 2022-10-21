Галстян сообщил, что раненный в Запорожье тренер Романов будет прооперирован
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«Он получил ранение в Запорожской области. Сейчас должна пройти операция. Несколько осколков уже извлекли», — цитирует Галстяна ТАСС.
Дзюдоист подчеркнул, что следит за ситуацией и очень переживает за здоровье Романова.
«Мы гордимся нашим тренером и надеемся на его скорейшее выздоровление», — добавил Галстян.
Заслуженный тренер России по дзюдо Романов получил ранение в Запорожской области в ходе специальной военной операции.
33-летний дзюдоист завоевал золотые медали Олимпиады 2012 года в Лондоне. Он также является бронзовым призёром чемпионата мира — 2010 и чемпионом Европы — 2009.
Ранее глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер высказался о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.