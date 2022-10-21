Галстян сообщил, что раненный в Запорожье тренер Романов будет прооперирован

Золотой призёр Олимпиады по дзюдо Арсен Галстян рассказал о состоянии здоровья его тренера Игоря Романова.

«Он получил ранение в Запорожской области. Сейчас должна пройти операция. Несколько осколков уже извлекли», — цитирует Галстяна ТАСС.

Дзюдоист подчеркнул, что следит за ситуацией и очень переживает за здоровье Романова.

«Мы гордимся нашим тренером и надеемся на его скорейшее выздоровление», — добавил Галстян.

Заслуженный тренер России по дзюдо Романов получил ранение в Запорожской области в ходе специальной военной операции.

33-летний дзюдоист завоевал золотые медали Олимпиады 2012 года в Лондоне. Он также является бронзовым призёром чемпионата мира — 2010 и чемпионом Европы — 2009.

Ранее глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер высказался о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.