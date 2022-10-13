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Глава Международной федерации дзюдо об отстранении россиян: наказывать спортсменов — не выход

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Глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер высказался о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
Глава Международной федерации дзюдо об отстранении россиян: наказывать спортсменов — не выход
  • РИА Новости

«Наказывать спортсменов — не выход. Надо разрешить спортсменам участвовать и попытаться «возвести мост» между мировым сообществом и Россией. И, на мой взгляд, с учётом сложившейся ситуации этот мост может появиться только в спорте», — приводит слова Визер Inside the Games.

В марте IJF разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать на турнирах, но в сентябре было решено отстранить их до января 2023 года.

Ранее Кремлёв призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов.

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