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Кремлёв призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что все международные спортивные федерации должны допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях.
Кремлёв призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов
  • РИА Новости

«Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Он также подчеркнул, что задачей спортивных федераций является защита спортсменов.

Совет директоров IBA 5 октября проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

12 октября глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в турнире в нейтральном статусе.

Напомним, что Australian Open пройдёт с 16 по 29 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия бойкотируют турниры с участием российских боксёров.

 

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