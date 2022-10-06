Швеция и Финляндия бойкотируют турниры с участием российских боксёров

Президент Шведской боксёрской ассоциации Пер-Аксель Шехольм высказался о возможном участии россиян и белорусов в международных соревнованиях.

«Мы не можем выступать на турнирах, на которые допущены россияне и белорусы. И, насколько понимаю, Испания тоже не будет (отправлять боксёров), большая часть стран Западной Европы против этого», — цитирует Шелхома SVT.

О возможном бойкоте также сообщили в Финской ассоциации бокса.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Умар Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.