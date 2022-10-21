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Терюшков: ледовые шоу по фигурному катанию навязывают обществу ложных кумиров

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Депутат Госдумы Роман Терюшков поделился мнением о ледовых представлениях по фигурному катанию с участием знаменитых спортсменов и звёзд шоу-бизнеса.
Терюшков: ледовые шоу по фигурному катанию навязывают обществу ложных кумиров
  • РИА Новости

«Культурный контекст мероприятий должен быть направлен на подъём русского духа. Ледовые шоу представляют собой профанацию вида спорта. Их звёздами становятся не спортсмены, а кумиры. Есть заказчики у всего этого. Цель — влиять на нашу молодёжь, формировать и навязывать фриков как лидеров», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что ледовые шоу не несут никакой смысловой нагрузки.

«Мужчины в платьях женских танцуют», — добавил Терюшков.

Депутат уверен, что в текущей ситуации необходимо запретить показ ледовых шоу.

Ранее Илья Авербух высказался о новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».

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