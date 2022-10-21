Терюшков: ледовые шоу по фигурному катанию навязывают обществу ложных кумиров
- РИА Новости
«Культурный контекст мероприятий должен быть направлен на подъём русского духа. Ледовые шоу представляют собой профанацию вида спорта. Их звёздами становятся не спортсмены, а кумиры. Есть заказчики у всего этого. Цель — влиять на нашу молодёжь, формировать и навязывать фриков как лидеров», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что ледовые шоу не несут никакой смысловой нагрузки.
«Мужчины в платьях женских танцуют», — добавил Терюшков.
Депутат уверен, что в текущей ситуации необходимо запретить показ ледовых шоу.
Ранее Илья Авербух высказался о новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».