Терюшков: ледовые шоу по фигурному катанию навязывают обществу ложных кумиров

Депутат Госдумы Роман Терюшков поделился мнением о ледовых представлениях по фигурному катанию с участием знаменитых спортсменов и звёзд шоу-бизнеса.

«Культурный контекст мероприятий должен быть направлен на подъём русского духа. Ледовые шоу представляют собой профанацию вида спорта. Их звёздами становятся не спортсмены, а кумиры. Есть заказчики у всего этого. Цель — влиять на нашу молодёжь, формировать и навязывать фриков как лидеров», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что ледовые шоу не несут никакой смысловой нагрузки.

«Мужчины в платьях женских танцуют», — добавил Терюшков.

Депутат уверен, что в текущей ситуации необходимо запретить показ ледовых шоу.

Ранее Илья Авербух высказался о новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».