«Верона» объявила о продлении контракта с главным тренером Боккетти
- Gettyimages.ru
Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с 35-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2026/27.
Боккетти был назначен главным тренером «Вероны» 13 октября 2022 года. Под его руководством команда провела один матч в Серии А, потерпев поражение от «Милана» (1:2).
После 10 туров Серии А «Верона» набрала пять очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Боккетти назначен главным тренером «Вероны».