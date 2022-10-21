«Верона» объявила о продлении контракта с главным тренером Боккетти

«Верона» объявила о продлении контракта с главным тренером Сальваторе Боккетти.

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с 35-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2026/27.

Боккетти был назначен главным тренером «Вероны» 13 октября 2022 года. Под его руководством команда провела один матч в Серии А, потерпев поражение от «Милана» (1:2).

После 10 туров Серии А «Верона» набрала пять очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Боккетти назначен главным тренером «Вероны».