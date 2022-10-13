Экс-футболист «Спартака» Боккетти назначен главным тренером «Вероны»

Бывший футболист «Спартака» Сальваторе Боккетти стал главным тренером «Вероны».

Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

35-летний футболист является воспитанником «Асколи». Он также выступал за «Дженоа», «Рубин», «Спартак», «Милан», «Верону», «Пескару». Он провёл за карьеру 376 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал пять результативных передач. В 2021 году защитник принял решение завершить карьеру.

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