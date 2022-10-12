Ребров: Абаскаль на каждый матч по-особенному настраивает игроков «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал о необычном методе Гильермо Абаскаля для того, чтобы настроить игроков на матч.

«Абаскаль на каждую игру по-особенному настраивает команду. Причём это не одна речь, а процесс на несколько дней. Ещё в отеле при разборе соперника он может на доске написать какое-то слово, вокруг которого всё дальше вертится», — цитирует Реброва Sports.

Он добавил, что уже перед игрой в раздевалке тренер раскрывает смысл выбранного слова.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее в «Спартаке» объяснили высказывание Квинси Промеса о матче с ЦСКА.