Кечинов: одной ничьей Абаскаль влюбил в себя болельщиков «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему болельщики московского клуба быстро прониклись симпатией к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

«Не могу сказать, что условного Кононова с первых дней в штыки приняли. Но не было результата, а кроме того, определённые действия, слова наставника могли не понравиться болельщикам. Может быть, почувствовали в нём какую-то мягкотелость. Гильермо — наоборот. Даже потерпев поражение от «Зенита» со счётом 0:4, он не стал никого винить, признал свои ошибки и принял удар на себя. Уступили-то без шансов», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По его словам, тренер поступил по-мужски и этим подкупил людей.

«А потом был «Ахмат», когда даже в меньшинстве «Спартак» бежал в атаку, создавал моменты. Одной ничьей Абаскаль влюбил в себя болельщиков «Спартака». После этого результаты стали улучшаться, и теперь Гильермо — любимец фанатов», — сказал он.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Кечинов заявил, что Абаскаль подходит «Спартаку» практически идеально.