Узнать больше

Кечинов: Абаскаль подходит «Спартаку» практически идеально

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».
Кечинов: Абаскаль подходит «Спартаку» практически идеально
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Изначально приглашение Абаскаля вызывало скепсис не только у меня — у всех. Лишь время и результат показывают правильность или ошибочность выбора. На данный момент этот тренер подходит «Спартаку» практически идеально», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По словам бывшего форварда «Спартака», он видит тренерскую мысль — рисунок игры поменялся.

«Понятно, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться результата. Если раньше команда больше уповала на исполнительское мастерство отдельных игроков, то сейчас от любого в линии атаки исходит агрессия», — добавил Кечинов.

33-летний испанец возглавил столичный клуб в июне 2022 года. Он сменил на посту главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 26 очками. Красно-белые в 14-м туре дома примут подмосковные «Химки» 23 октября.

Ранее Газзаев назвал несправедливым наказание для Абаскаля и Федотова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить