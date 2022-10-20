Кечинов: Абаскаль подходит «Спартаку» практически идеально

Бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Изначально приглашение Абаскаля вызывало скепсис не только у меня — у всех. Лишь время и результат показывают правильность или ошибочность выбора. На данный момент этот тренер подходит «Спартаку» практически идеально», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По словам бывшего форварда «Спартака», он видит тренерскую мысль — рисунок игры поменялся.

«Понятно, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться результата. Если раньше команда больше уповала на исполнительское мастерство отдельных игроков, то сейчас от любого в линии атаки исходит агрессия», — добавил Кечинов.

33-летний испанец возглавил столичный клуб в июне 2022 года. Он сменил на посту главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 26 очками. Красно-белые в 14-м туре дома примут подмосковные «Химки» 23 октября.

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