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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Лос-Анджелес» в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 6:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Джейк Гюнцель, Рикард Ракелль, Джефф Питри, Джефф Картер и Райан Пилин. У гостей единственный гол на счету Грундстрёма.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в НХЛ.

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