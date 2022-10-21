Передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Лос-Анджелес» в НХЛ
Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 6:1.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Джейк Гюнцель, Рикард Ракелль, Джефф Питри, Джефф Картер и Райан Пилин. У гостей единственный гол на счету Грундстрёма.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в НХЛ.