Нигматуллин — о дисквалификации Абаскаля и Федотова: они не заслужили такой кары

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать главных тренеров ЦСКА и «Спартака» — Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, что история Абаскаля и Федотова немного раздута. Скажем так: на мой взгляд, такой кары они не заслужили. Поэтому я негативно воспринял эту дисквалификацию», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) Абаскаль накинулся на главного тренера красно-синих с упрёками, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме ответил наставнику красно-белых.

По итогам заседания КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых на один матч и оштрафовать его на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее Газзаев назвал несправедливым наказание для Абаскаля и Федотова.





