Сергеев: ставили задачу победить «Крылья» с разницей в два и более мячей

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе в матче с «Зенитом» группового этапа Кубка России по футболу.

«Игра давалась, задача у нас была выиграть в два и более голов, потому что мы проиграли на выезде в Самаре. Сейчас в конце пропустили обидный гол. Но шесть очков», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

По его словам, «Крылья» пытались действовать на контратаках.

«Они играли в быстрые атаки, что и получилось, они забили именно таким образом. Мы немного не дотерпели, хорошо, что выиграли, но нужно было забивать больше голов», — заключил Сергеев.

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе «Зенита» дубль оформил Сергеев (17-я, 46-я минуты). У «Крыльев» мяч забил Александр Чиркович (79-я).

«Крылья Советов» (шесть очков) занимают второе место в таблице, «Зенит» (шесть) — третье. Лидирует в группе В «Спартак» (12). «Факел» (ноль) располагается на четвёртой позиции.

Ранее Игорь Осинькин заявил, что остался доволен качеством игры в матче с «Зенитом» Кубка России.