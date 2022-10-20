Португальский журналист: Роналду близок к расторжению контракта с МЮ
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«Роналду всё ближе подходит к тому, чтобы расторгнуть контракт с МЮ», — написал в социальных сетях Педру Алмейда.
19 октября в конце встречи между МЮ и «Тоттенхэмом» 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушёл в раздевалку, так и не выйдя на поле.
В нынешнем сезоне Роналду выступил в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
После 12 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 23 очками располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что МЮ официально исключил Роналду из заявки на матч с «Челси».