Дубль Сергеева принёс победу «Зениту» в матче КР с «Крыльями Советов»

Петербургский «Зенит» на своём поле нанёс поражение самарским «Крыльям Советов» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе «Зенита» дубль оформил Иван Сергеев (17-я, 46-я минута). У «Крыльев» мяч забил Александар Чиркович (79-я).

«Крылья Советов» (шесть очков) занимают второе место в таблице, «Зенит» (шесть) — третье. Лидирует в группе В «Спартак» (12). «Факел» (ноль) располагается на четвёртой позиции.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче Кубка России по футболу.