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«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, в гостях одержав волевую победу над «Динамо»

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«Локомотив» в гостях нанёс поражение «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, в гостях одержав волевую победу над «Динамо»
  • РИА Новости

Игра в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Ярославля.

В составе «Локомотива» шайбы забросили Александр Полунин (24-я и 40-я минуты), Степан Никулин (25-я), Егор Коршков (30-я). В «Динамо» отличились Джордан Уил (7-я, 38-я) и Иван Муранов (44-я).

«Локомотив» с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 29 очками — третье.

Ранее «Салават» одержал третью победу подряд, обыграв «Северсталь» с девятью голами.

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