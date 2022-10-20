«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, в гостях одержав волевую победу над «Динамо»
- РИА Новости
Игра в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Ярославля.
В составе «Локомотива» шайбы забросили Александр Полунин (24-я и 40-я минуты), Степан Никулин (25-я), Егор Коршков (30-я). В «Динамо» отличились Джордан Уил (7-я, 38-я) и Иван Муранов (44-я).
«Локомотив» с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 29 очками — третье.
Ранее «Салават» одержал третью победу подряд, обыграв «Северсталь» с девятью голами.