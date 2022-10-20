«Салават» одержал третью победу подряд, обыграв «Северсталь» в матче с девятью голами
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Игра в Череповце завершилась со счётом 5:4 в пользу команды из столицы Башкирии.
В составе «Салавата» шайбы забросили Данил Аймурзин (5-я минута), Григорий Панин (10-я), Шакир Мухамадуллин (16-я), Александр Кадейкин (20-я) и Александр Хмелевский (31-я). В команде с Урала отличились Кирилл Пилипенко (20-я, 38-я), Игорь Гераськин (47-я) и Давид Думбадзе (50-я).
«Салават» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 22 очками — восьмое на Западе.
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