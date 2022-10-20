Месси признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признан лучшим игроком сентября в Лиге 1.

Аргентинский форвард победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов. Месси опередил игрока «Лорьяна» Данго Уаттара (31%) и форварда «Лилля» Джонатана Дэвида (12%).

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Футболист в составе сине-гранатовых провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее Месси поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.