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Месси признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признан лучшим игроком сентября в Лиге 1.
Месси признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре
  • AP
  • © Armando Franca

Аргентинский форвард победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов. Месси опередил игрока «Лорьяна» Данго Уаттара (31%) и форварда «Лилля» Джонатана Дэвида (12%).

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Футболист в составе сине-гранатовых провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее Месси поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

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