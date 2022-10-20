Иванов о победе над «Сочи» в КР: пропустили второй гол, и началась паника

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги встречи с «Сочи» в рамках Кубка России.

«Самое главное, что выиграли. Пропустили дурные голы. Можно сказать, что два гола сами себе «привезли». Ребята были настроены на хорошую игру, на победу. Когда пропустили второй гол, то началась сразу паника», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что сочинский клуб своей игрой мог перевести матч в серию пенальти.

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Гончаренко. В составе уральцев дубль оформил Юрий Газинский (26-я, 39-я минуты) и отличился Влут (55-я). У «Сочи» отличились Игорь Юрганов (35-я) и Никита Бурмистров (84-я).

У екатеринбургского клуба на 90+10 красную карточку получил Алексей Каштанов и на 107-й — Рамазан Гаджимурадов.

Влут на 54-й минуте в голевом эпизоде столкнулся с вратарём Денисом Адамовым. Голландского футболиста унесли с поля на носилках. Адамов также не смог продолжить встречу.

Таким образом, «Урал» (девять очков) расположился на втором месте в группе D. «Сочи» (ноль) — на четвёртом.

Ранее главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о характере травмы Влута.