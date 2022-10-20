Главный тренер «Урала»: Влут из-за травмы уже не сыграет в этом году

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о характере травмы форварда Рая Влута, который получил повреждение в матче группового этапа Кубка России по футболу с «Сочи».

«Пока не знаю. Думаю, в этом году на поле мы его уже не увидим», — цитирует Гончаренко пресс-служба уральского клуба.

Белорусский тренер также оценил работу арбитра Ивана Сиденкова.

«По-моему, удаляли или показывали жёлтые всем, кто пробегал рядом. Очень сложно комментировать такую игру. Потому что происходящее в концовке эмоционально выжгло всех», — добавил Гончаренко.

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Гончаренко. В составе уральцев дубль оформил Юрий Газинский (26-я, 39-я минуты) и отличился Влут (55-я). У «Сочи» отличились Игорь Юрганов (35-я) и Никита Бурмистров (84-я).

У екатеринбургского клуба на 90+10 красную карточку получил Алексей Каштанов и на 107-й Рамазан Гаджимурадов.

Влут на 54-й минуте в голевом эпизоде столкнулся с вратарём Денисом Адамовым. Голландского футболиста унесли с поля на носилках. Адамов также не смог продолжить встречу.

Таким образом, «Урал» (девять очков) расположился на втором месте в группе D. «Сочи» (ноль) — на четвёртом.

Ранее президент «Урала» раскритиковал судейство в игре с «Сочи» в Кубке России.