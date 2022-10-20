Президент «Урала» раскритиковал судейство в игре с «Сочи» в Кубке России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу команды над «Сочи» в Кубке России.

«Конечно, есть вопросы к судейству! Мы толком-то в футбол не играли. Только на свистках. Так мы в футбол и не будем играть... Арбитр посадил на свистки две команды. Удаления какие-то! Для чего? Да, была эмоциональная игра. Но зачем такое делать? Я недоволен судейством», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

В составе уральцев дубль оформил Юрий Газинский (26-я, 39-я минуты) и отличился Рай Влут (55-я). У «Сочи» отличились Игорь Юрганов (35-я) и Никита Бурмистров (84-я).

У екатеринбургского клуба на 90+10 красную карточку получил Алексей Каштанов и на 107-й Рамазан Гаджимурадов.

Таким образом, «Урал» (девять очков) расположился на втором месте в группе D. «Сочи» (ноль) — на четвёртом.

Ранее Иванов назвал несправедливой дисквалификацию Федотова и Абаскаля.