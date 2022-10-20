Президент «Урала» назвал несправедливой дисквалификацию Федотова и Абаскаля

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, решение несправедливым. Эмоционально высказались, претензий друг к другу нет, руки пожали. У нас что, ничего сказать нельзя? Ничего страшного не произошло. Футбола без эмоций не бывает. Когда Тедеско запрыгивал на Гончаренко, никого же не дисквалифицировали», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Президент екатеринбургского клуба отметил, что главный тренер ЦСКА спокойный человек.

«Федотова в отличие от Абаскаля я знаю очень хорошо. Он спокойный человек, теперь вот должен матч пропустить — это неправильно. Обычная перепалка», — сказал он.

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Дерби на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилось со счётом 2:2.

Ранее Федотов заявил, что они с Абаскалем встретились после матча, пожали друг другу руки и пожелали удачи.