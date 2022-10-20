Дубль Газинского принёс «Уралу» победу над «Сочи» в матче Кубка России

Екатеринбургский «Урал» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

В составе уральцев дубль оформил Юрий Газинский (26-я, 39-я минуты) и отличился Рай Влут (55-я). У «Сочи» отличились Игорь Юрганов (35-я) и Никита Бурмистров (84-я).

У екатеринбургского клуба на 90+10 красную карточку получил Алексей Каштанов и на 107-й Рамазан Гаджимурадов.

Таким образом, «Урал» (девять очков) расположился на втором месте в группе D. «Сочи» (ноль) — на четвёртом.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче Кубка России по футболу.