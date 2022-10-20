La Gazzetta Dello Sport: «Ювентус» заинтересован в грузинском вратаре «Валенсии» Мамардашвили

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили может продолжить карьеру в «Ювентусе».

«Ювентус» направил скаутов для просмотра грузинского вратаря, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

22-летний голкипер является воспитанником «Динамо» Тбилиси. В 2021 году грузинский вратарь присоединился к «Валенсии». Он провёл за испанский клуб 31 матч во всех турнирах, пропустил 33 мяча и 11 раз сохранил ворота сухими.

Ранее глава ProSports Management Герман Ткаченко высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Валенсию».