La Gazzetta Dello Sport: «Ювентус» заинтересован в грузинском вратаре «Валенсии» Мамардашвили
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«Ювентус» направил скаутов для просмотра грузинского вратаря, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
22-летний голкипер является воспитанником «Динамо» Тбилиси. В 2021 году грузинский вратарь присоединился к «Валенсии». Он провёл за испанский клуб 31 матч во всех турнирах, пропустил 33 мяча и 11 раз сохранил ворота сухими.
Ранее глава ProSports Management Герман Ткаченко высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Валенсию».