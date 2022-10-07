Узнать больше

Ткаченко: Баринов не мог перейти в «Валенсию»

Короткая ссылка
Глава ProSports Management Герман Ткаченко высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Валенсию».

«В «Валенсию» он не мог уже перейти никогда. Пришла инструкция — не брать русских футболистов. Они это не подтвердят никогда, но мы-то знаем. Сегодня культура отмены реально существует», — заявил Ткаченко на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Полузащитник является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 160 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы Баринова перейти в европейский чемпионат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить