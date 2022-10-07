Ткаченко: Баринов не мог перейти в «Валенсию»

Глава ProSports Management Герман Ткаченко высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Валенсию».

«В «Валенсию» он не мог уже перейти никогда. Пришла инструкция — не брать русских футболистов. Они это не подтвердят никогда, но мы-то знаем. Сегодня культура отмены реально существует», — заявил Ткаченко на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Полузащитник является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 160 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы Баринова перейти в европейский чемпионат.